Sono rimasti feriti in modo grave due motociclisti cremonesi di 60 e 62 anni, coinvolti in uno scontro sulle colline piacentine nel pomeriggio del 12 gennaio, e precisamente in località Sant’Antonio di Castell’Arquato. Le due motociclette si sono scontrate con una vettura Kia che viaggiava in direzione opposta, stando a quanto appare dalla prima ricostruzione. Illesi i due occupanti l’automobile mentre per i motociclisti si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso che li ha trasportati in condizioni gravi all’ospedale di Parma.

