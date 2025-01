Dei tagli di bilancio disposti dal Comune risentirà anche l’assessorato alla sicurezza di Santo Canale. E’ lo stesso interessato a spiegarlo: “Anche noi siamo in grande difficoltà perché dal governo centrale ci sono stati dei tagli nei confronti degli enti locali, soprattutto sul comparto sicurezza” sottolinea l’assessore.

“Nonostante questo noi vogliamo come amministrazione investire sul personale” continua. “Infatti uscirà a breve il concorso per agenti e ufficiali, perché vogliamo ampliare l’organico della polizia locale”.

E a proposito di organico, l’assessore ha annunciato che c’è stato un cambio ai vertici del comando: vice comandante è diventata una donna, il vice commissario Sonia Bernardi. Tanti gli obiettivi che si pone l’assessore per il 2025.

“Sicuramente tutta la parte della videosorveglianza” spiega Canale. “Arriveranno 17 nuove telecamere, tra cui 13 dal bando periferie, dove sono già arrivati i fondi dallo Stato, 200.000 euro, mentre altri 100.000 li mette il Comune. Ricordiamo poi il bando del Fug, Fondo unico di giustizia, con altre quattro telecamere in città. Su questo abbiamo già il via libera della Prefettura. Stiamo aspettando i fondi anche dallo Stato. A questo proposito, insieme ai colleghi di giunta, stiamo lavorando per istituire il gruppo di volontari di nonni vigili, in modo da togliere gli agenti dagli attraversamenti pedonale e impegnarli in servizi specifici, per esempio sicurezza urbana, polizia commerciale, attività di polizia stradale, e in particolare tutti i controlli sul codice della strada, ma ricordiamo anche le attività di polizia giudiziaria”.

L’assessore inoltre sta lavorando sul Daspo urbano: “Stiamo lavorando per l’ampliamento, l’integrazione di alcune zone sia della nostra città ma anche su alcune zone periferiche”.

Silvia Galli

