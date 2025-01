Notte di paura tra sabato e domenica, per un gruppo di ragazzi dopo che una loro compagna, di 17 anni, si era allontanata da una festa a Crema, dirigendosi verso il fiume Serio. Sono stati proprio gli amici a chiedere l’intervento della Polizia, che a sua volta ha allertato il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Crema per le ricerche, avvenute non senza difficoltà visto il buio (era l’1 di notte) e la zona delle ricerche. La ragazza è stata individuata a terra e priva di conoscenza in un campo del parco del Serio, nei pressi del ponte della tangenziale. Il personale sanitario del 118 ha prestato i primi soccorsi e la giovane, residente a Crema, è stata poi trasferita all’ospedale in codice rosso.

