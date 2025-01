Aperte le iscrizioni alla 15esima edizione della Corsa Rosa, camminata ludico motoria organizzata dal gruppo podistico ASD Marathon Cremona che si terrà Domenica 16 Marzo presso le Colonie Padane.

L’evento a scopo benefico, patrocinato dal Comune di Cremona, dalla Provincia, ATS Valpadana, ASST Cremona, Panathlon Cremona, quest’anno devolverà parte del ricavato a 4 associazione del territorio che operano quotidianamente per aiutare le persone in difficoltà; Lilt Lega Italiana Lotta Tumori, Aida Associazione Incontro Donne Antiviolenza, Agropolis Cooperativa Sociale e Fondazione Franca e Giuliana Azzolini “La Cascinetta” che si occupano di ragazzi con disabilità.

Il nuovo percorso, pensato sempre per essere accessibile a tutti, toccherà anche le rive del nostro fiume nella parte più suggestiva e si dirigerà sempre verso la splendida Piazza del Comune terminando alle Colonie Padane per fare festa tutti insieme.

Anche quest’anno il logo è stato realizzato dai ragazzi del Liceo Anguissola attraverso un contest di diversi lavori eseguiti a tema dove una giuria ha scelto quello più rappresentativo e significativo sul tema delle fragilità della donna e non solo.

Le modalità di iscrizione sono possibili online tramite la pagina: https://marathoncremona.it/eventi/ sulla quale troverete anche tutte le informazioni in specifico, ma anche alla sede del Marathon Cremona il mercoledì dalle 18-19 alle Colonie Padane.

Oppure nei negozi convenzionati di Cremona compilando i moduli disponibili on line e presentandoli a:

– “Tutto di Corsa” Via Castelleone 36

– “CMP Store” Corso Campi 64

– “Ottica Monteverdi” Via Ala Ponzone 1

– “Per Filo e per Sogno” Via Buoso da Dovara 53c

– “Pessina Comfort” Viale Po 15

– “Aimi GFA” Piazza IV Novembre 8

Per tutte le informazioni inviate una mail al seguente indirizzo: iscrizioni@marathoncremona.it , oppure al numero : 391 329 6382

Il costo è di 15 euro per l’iscrizione singola, 25 euro per l’iscrizione in coppia saranno premiati i gruppi più numeri.

© Riproduzione riservata