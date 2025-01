I Carabinieri della Stazione di Romanengo hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un uomo che ieri sera, 12 gennaio, poco prima delle 22.30, alla guida del suo veicolo, ha avuto un incidente stradale nel comune di Castelleone. La pattuglia era stata inviata all’incrocio tra via Dossena e via Alberello di Castelleone per uno scontro tra due veicoli, uno in transito lungo via Alberello condotto da un uomo e l’altro che viaggiava su via Dossena condotto da una donna.

La donna non avrebbe rispettato lo stop e avrebbe impegnato l’incrocio, ma in quel frangente dalla sua destra, sopraggiungeva il veicolo condotto dall’uomo che non avrebbe fatto in tempo a frenare per evitare l’urto con il primo veicolo urtandolo sulla fiancata.

I due conducenti sono stati identificati e un passeggero di una delle due auto ha riportato traumi e contusioni che hanno richiesto il trasporto in codice giallo all’ospedale di Cremona. I militari hanno quindi effettuato i rilievi del sinistro stradale e hanno effettuato l’alcoltest ad entrambi i conducenti. L’uomo è risultato positivo al test con un tasso di 1,10 g/l, oltre il doppio del limite massimo previsto.

Avuto il riscontro del suo stato di alterazione psicofisica durante la guida e tenuto conto dell’aggravante del coinvolgimento in un incidente stradale, i Carabinieri hanno denunciato l’uomo e la sua patente è stata immediatamente ritirata, mentre l’auto incidentata è stata affidata a persona in grado di guidare.

