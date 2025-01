La tradizione del saper fare liutario cremonese insieme naturalmente alla passione per la musica è il soggetto del libro illustrato “El alma del violín” (L’anima del violino) dell’autrice spagnola Nívola Uyá edito da Cuento de Luz, pubblicazione ispirata alla storia del liutaio Gaspar Borchardt che da decenni vive e lavora nella città del Torrazzo.

La scrittrice-illustratrice ha viaggiato a Cremona per esplorare la capitale della liuteria e incontrare il Maestro nella sua bottega di Piazza Sant’Antonio Maria Zaccaria, che l’ha accolta con il cane Poldo fido compagno di avventure anche nel volume.

La pubblicazione intreccia realtà e fantasia, raccontando una professione praticata con testa cuore e mani. Da bambino Borchardt sognava un mestiere a contatto con la natura e da adulto il legame è rimasto attraverso il legno che sceglie per gli strumenti.

L’autrice ha realizzato immagini evocative creando un percorso artistico e pure musicale: nelle pagine si citano infatti numerosi brani di classica. Il libro è stato pubblicato in spagnolo e in inglese, per il futuro l’auspicio è che arrivi un’edizione italiana.

Il servizio di Federica Priori

© Riproduzione riservata