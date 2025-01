“130 milioni di euro che si sommano ai tagli fatti lo scorso anno per la parte corrente, la cosa più preoccupante sono i tagli sugli investimenti dal 2025 al 2029 che sono più di 3 miliardi che dovrebbero finanziare tante opere pubbliche sui territori, leve che avrebbero aiutato le piccole e medie imprese”. Queste le prime critiche fatte sulla legge di bilancio dall’onorevole Antonio Misiani, parlamentare e Commissario Regionale in Campania, membro della V Commissione permanente Bilancio e responsabile economico del PD nazionale, intervenuto nell’incontro organizzato dal Pd lunedì sera.

All’incontro erano presenti anche il sindaco Andrea Virgilio, il segretario cittadino del Pd Roberto Galletti e tra il pubblico anche l’assessore al bilancio Francesca Romagnoli. il presidente della provincia Roberto Mariani.

Al tavolo anche Sofia Tagliavini nella segreteria cittadina del Pd. Tra i settori più colpiti anche la sanità e il welfare con l’aumento delle povertà con le disuguaglianze che stanno crescendo: “Una legge recessiva che taglia fondi in ogni settore, compromettendo seriamente i servizi essenziali per i cittadini e penalizzando i territori” ha detto. Il comune di Cremona quest’anno dovrà fare a meno di 350 mila euro. Per di più c’è il tema dei bandi, che potrebbero subire dei tagli, dunque una situazione che sicuramente non favorirà gli enti locali .

Insomma per il Pd si tratta di una manovra inadeguata e recessiva che non farà crescere il Paese. “Serviva una strategia invece è una manovra debole, una manovra per tirare a campare” ha commentato Misiani.

Silvia Galli

© Riproduzione riservata