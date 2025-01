Nel dicembre scorso in Salone quadri del Comune di Cremona sono iniziate le attività della Associazione Gli ex dell’Aselli per celebrare il ventennale del sodalizio. Con la presentazione della pubblicazione “Vent’anni con Gli ex dell’Aselli, appunti di un lungo percorso” e l’inaugurazione dell’esposizione “Dal pensiero alla realtà, una mostra una storia” si sono raccontati tutti gli eventi realizzati dall’inizio nell’ormai lontano 2004. Ora si prosegue con il ciclo di incontri programmati per il primo semestre del 2025.

Promuovere la divulgazione delle conoscenze scientifiche continua ad essere l’obiettivo dell’Associazione. Cercare di farlo con modalità accessibili per suscitare l’interesse del maggior numero di persone possibile è una delle finalità. Scienza e sapere umanistico possono dialogare e fornire visioni meno divergenti. I relatori che interverranno sono conosciuti a chi ha già avuto occasione di frequentare le conferenze negli anni passati. Si tratta di personalità del mondo culturale italiano e straniero, ricercatori o docenti universitari. Alcuni di loro sono stati nostri ospiti più volte.

Si inizia il 17 gennaio alle ore 16,30 in Sala Puerari del Museo civico con la conferenza del professor Luigi Dei dell’Università di Firenze su “Letteratura e scienza discipline in costante equilibrio dinamico”. Nell’intreccio complesso e articolato fra scienza e letteratura verranno individuati alcuni temi che hanno valenza fondamentale nell’ambito di entrambe.

Gli accadimenti e il loro perché, il prima e il dopo, ossia il tempo e la sua irreversibile freccia, l’interpretazione del presente, la realtà e l’irrealtà, le domande e le risposte, il valore della scoperta. Significativi e originali rimandi a scoperte e innovazioni scientifiche associate a riflessioni su opere della letteratura internazionale cercheranno di evidenziare consonanze e dissonanze fra letteratura e scienza.

Si arriverà a una sintesi che individua come la letteratura e la scienza si siano comportate nel corso dei secoli. Siamo alla stregua di due pianeti ruotanti intorno allo stesso sole della cultura e conoscenza, talora allontanandosi, talora avvicinandosi.

Si proseguirà il 14 febbraio con la ricercatrice e astrofisica Luigina Feretti come turisti verso l’ignoto nell’incontro “Viaggiare nello spazio dal turismo spaziale alla corsa sulla Luna”. Il nostro satellite, dopo anni di apparente disinteresse, è tornato l’obiettivo primario delle missioni spaziali. Il ritorno dell’uomo sulla Luna questa volta non è per visite occasionali, ma per rimanerci stabilmente, realizzare abitazioni e laboratori.

Ma lo spazio non è un luogo ospitale. Mentre sulla Terra l’uomo è protetto dal campo magnetico e dall’atmosfera, nello spazio è in balia di radiazioni cosmiche. È immerso in una grande quantità di pericolosi rifiuti spaziali e sottoposto all’assenza di gravità, che può produrre scompensi nel corpo umano.

Il 14 marzo si ritornerà sulla Terra, a teatro, per conoscere il gioco delle luci studiato e realizzato da chi sa come mettere in risalto i momenti chiave dello spettacolo e dare vita alle visioni degli artisti e alle emozioni degli spettatori. Relatore dell’incontro il lighting designer Bruno Ciulli che racconterà la sua lunga esperienza nei principali teatri italiani nell’incontro dal titolo “Il gioco delle luci a teatro. Cinquant’anni dietro le quinte”.

Dopo il percorso fra gli orizzonti celesti il 28 marzo si propone l’immersione nell’avventura del “Viaggio in Mongolia paese dagli orizzonti sconfinati”. La Mongolia, terra lontana in una delle zone più remote ed incontaminate del nostro mondo, è il luogo dove il tempo sembra essersi fermato e dove la gente vive ancora in maniera nomade. Immagini fissate, anche solo per un attimo, nell’animo e nella mente producono sensazioni, impressioni, emozioni non solo nei due relatori, cronisti e viaggiatori, Alberto e Brunella Taino ma anche in chi può vederle riprodotte su uno schermo.

L’11 aprile si cercherà, infine, di capire quanto l’intelligenza artificiale sia vicina alla fantascienza. La Robotica e l’Intelligenza Artificiale stanno infatti trasformando il nostro presente a una velocità inimmaginabile, avvicinandoci sempre più a scenari un tempo solo fantastici. Sarà Gianmarco Veruggio dirigente di ricerca del CNR ad esplorare nella conferenza dal titolo “Robotica e intelligenza artificiale a due passi dalla fantascienza” i progressi più recenti nel campo della robotica autonoma e dell’IA avanzata.

Illustrerà come queste tecnologie stiano ridisegnando i confini tra realtà e immaginazione, offrendo enormi potenzialità ma anche sollevando problematiche mai affrontate prima. Sarà lo stimolo per una riflessione etica e sociale sulle implicazioni di un mondo sempre più interconnesso con macchine pensanti.

Tutte le conferenze si svolgeranno in sala Puerari del Museo civico di Cremona alle ore 16,30 e sono ad ingresso libero. Ai soci e ai partecipanti che lo desiderino verrà consegnata gratuitamente la pubblicazione “Vent’anni con Gli ex dell’Aselli appunti di un lungo percorso”. Si segnala anche che dal 9 al 21 gennaio presso il Museo di Storia naturale è stata riallestita la mostra “Dal pensiero alla realtà una mostra una storia” che è vistabile ad ingresso gratuito secondo l’orario di apertura del museo: martedì, venerdì, sabato 9-14; mercoledì, giovedì 9-17,30.

