La programmazione musicale del Museo del Violino presenta nel 2025 importanti novità. Se per i primi 10 anni il focus è stato STRADIVARIfestival, la rassegna dedicata al violino concentrata in autunno, a partire da quest’anno l’Auditorium Giovanni Arvedi, la cui straordinaria acustica lo rende di per se uno strumento musicale, propone una vera e propria stagione di musica da camera sviluppata lungo tutto l’anno, che affianca le numerose ed apprezzate audizioni degli strumenti della collezione.

Una stagione che non guarda esclusivamente alla famiglia degli archi, che rimangono comunque centrali, e il cui primo atto è dedicato al pianoforte, sia per valorizzare appieno il meraviglioso grancoda di cui la sala è dotata sia per soddisfare i tanti appassionati della musica dello strumento a tastiera, uno dei più amati e popolari.

Cremona è la capitale indiscussa del violino ma è anche una città della musica a tutto tondo. Una città che vanta una importante tradizione legata al pianoforte, che rimane pur sempre lo strumento più diffuso e popolare. Per riaffermare e approfondire questo tema nasce STRADIVARIfestival – Il Pianoforte, prima concerti e incontri interamente dedicati sullo strumento “con il pian e il forte”, come era definito in origine. La rassegna è promossa dal Museo del Violino con il sostegno di Fondazione Arvedi Buschini e Mdv friends. L’organizzazione è a cura di Unomedia. La direzione artistica è di Roberto Codazzi.

I concerti si svolgono in Auditorium Arvedi che in questi anni ha ospitato soprattutto le grandi star del violino ma nel quale “abita” il grancoda Fazioli che non vede l’ora di essere valorizzato in tutte le sue potenzialità e sollecitato dalle mani di alcuni tra i più grandi nomi del panorama pianistico internazionale, da Uri Caine ad Angela Hewitt, da Ramin Bahrami ad Alexander Lonquich.

I recital saranno preceduti da incontri (a ingresso libero) in Sala Fiorini del Museo del Violino dove gli stessi interpreti si confronteranno col pubblico degli appassionati, spiegando i contenuti dei rispettivi concerti ma anche riflettendo su vari temi attorno al pianoforte.

Ed è prevista anche una tavola rotonda sul “Pianoforte a Cremona” con i principali operatori del settore. “Around Bach”, è il tema scelto per questa prima edizione della rassegna, in virtù del fatto che il genio di Eisenach è stato il paradigma della letteratura musicale per tastiera, gettando basi così solide e lasciando una testimonianza così forte che gli epigoni hanno saputo raccogliere nei secoli a venire, fino ai nostri giorni.

I CONCERTI

sabato 8 febbraio ore 21

Bach… and forth

Uri Caine pianoforte

musiche di J. S. Bach, Mozart, Beethoven, Verdi, Mahler, Paul Simon

giovedì 6 marzo ore 21

Le “Goldberg” di J. S. Bach

Angela Hewitt pianoforte

giovedì 27 marzo ore 21

Tra Oriente e Occidente

Ramin Bahrami pianoforte

musiche di J. S. Bach, Mozart, Bartók, Danze tradizionali Persiane

sabato 12 aprile ore 21

L’eredità pianistica del “Bach di Berlino”

Alexander Lonquich pianoforte

musiche di C. P. E. Bach, Beethoven, Schumann

GLI INCONTRI (A INGRESSO LIBERO)

Museo del Violino – Sala Giuseppe Fiorini

venerdì 7 febbraio ore 17: Il Pianoforte a Cremona, tavola rotonda con: Marco Benazzi, Alberto Mattarozzi, Luciano Nazzari, Roberto Scaramuzza

giovedì 6 marzo ore 17: Il “mistero” delle Goldberg, conversazione con Angela Hewitt

mercoledì 26 marzo ore 17: Il Pianoforte strumento di Pace, conversazione con Ramin Bahrami

venerdì 11 aprile ore 17: J. S. Bach, i figli, gli epigoni, conversazione con Alexander Lonquich.

BIGLIETTI

Settori A-B-D-E-H-I: € 30

Settori C-F-G: € 25

promozione BIGLIETTO STUDENTE settori C-F-G: € 12

In vendita da sabato 18 gennaio presso la biglietteria del Museo del Violino e on line sul sito www.vivaticket.com

Biglietteria Museo del Violino: piazza Marconi 5, Cremona, tel. 0372/080809 – da martedì a venerdì 11.00 – 17.00, sabato e domenica 10.00 – 18.00).

© Riproduzione riservata