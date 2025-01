Pubblicato sul sito del Comune di Cremona l’avviso di manifestazione d’interesse finalizzata all’individuazione di ulteriori enti partner interessati ad aderire all’accordo di partenariato per lo sviluppo e il coordinamento di un sistema integrato per la longevità, già sottoscritto a giugno 2024 insieme ad Ats Val Padana, Asst di Cremona, Camera di Commercio, Politecnico di Milano e Università Cattolica del Sacro Cuore. L’avviso, nella sua versione integrale, è disponibile al seguente link https://albo.comune.cremona.it/jalbopretorio/AlboPretorio?servizio=dettaglio&idPratica=949 e contiene tutte le informazioni utili rispetto alle modalità di presentazione della manifestazione d’interesse il cui termine di scadenza è lunedì 17 febbraio 2025.

Nel 2023 Cremona è stata una delle prime città italiane ad affiliarsi al network internazionale dedicato alla longevità denominato “City of Longevity”, promosso e coordinato dal National Innovation Center for Ageing (NICA) con sede a Newcastle, nel Regno Unito, che ha come principale finalità quella di promuovere la ricerca e l’innovazione sul tema dell’invecchiamento attivo e in buona salute della popolazione all’interno dell’ambiente urbano. Nel 2024 si è iniziato a lavorare per costruire sul territorio una rete di attori interessati ad affiancarsi all’Amministrazione nella promozione di un cambio di paradigma, da “anzianità” a “longevità”, fondamentale per lo sviluppo di iniziative e progettualità finalizzate a rispondere, superando la logica meramente assistenziale, ai bisogni della popolazione anziana e, al contempo, a consentire alle giovani generazioni di avere uno stile di vita sano e così invecchiare meglio.

In qualità di capofila del partenariato il Comune di Cremona, attraverso il Settore delle Politiche Sociali, apre adesso all’adesione di nuovi soggetti, pubblici e privati, intenzionati a mettere in campo le proprie varie competenze ed esperienze sui temi della longevità e contribuire al rafforzamento della capacità progettuale del territorio in questo campo. Il consolidamento della rete territoriale attraverso la sottoscrizione dell’accordo da parte di nuove realtà rappresenta, pertanto, un ulteriore tassello del percorso avviato con l’importante contributo del mondo universitario cittadino a favore della sperimentazione di nuove soluzioni sui temi della longevità e della ricerca. Con lo sforzo sinergico di tutte le parti in gioco l’obiettivo cui tendere è la valorizzazione di Cremona come città promotrice di longevità.

“L’azione dell’Amministrazione comunale sui temi della longevità nasce dalla convinzione che, considerato l’andamento demografico del nostro territorio, sia necessario guardare all’invecchiamento sotto una luce diversa, pensandolo come un processo lunghissimo che incomincia quando si è ancora giovani, e, soprattutto, che l’impegno congiunto di pubblico, iniziativa privata e Terzo Settore sia alla base della sostenibilità degli interventi di trasformazione della città in motore della longevità. Il territorio cremonese può vantare un’ampia rete di stakeholder, portatori di un prezioso patrimonio di esperienze progettuali nell’ambito della longevità ed è senza dubbio pronto per affrontare questa sfida. Auspichiamo dunque che l’adesione sia significativa”, dichiara Marina Della Giovanna, assessora alle Politiche Sociali e Fragilità.

