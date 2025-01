Maria Vittoria Ceraso della Lista civica “Oggi per Domani” ha depositato un ordine del giorno con il quale chiede di integrare, nelle prossime variazione di bilancio, le risorse destinate alla manutenzione del verde per poter programmare in maniera capillare un calendario di interventi, da rendere noto alla cittadinanza, per garantire la cura e fruibilità delle aree verdi e la visibilità e la sicurezza della circolazione su strade e ciclabili. In una nota, Ceraso spiega come “u n decoro urbano di qualità non può prescindere dalla cura del verde. Le aree verdi e i parchi cittadini sono infatti frequentati e vissuti da tutte le generazioni. E’ pertanto importante monitorarne la fruibilità, in particolare per i bambini, gli anziani e le persone diversamente abili, garantendo una manutenzione costante, ordinaria e straordinaria”.