Il Capogruppo del Gruppo Consiliare “Lega – Salvini Lombardia”, Jane Alquati ha presentato un’interrogazione a risposta scritta indirizzata al Sindaco Andrea Virgilio e al Presidente del Consiglio, Luciano Pizzetti, per sollecitare un intervento relativo al malfunzionamento del semaforo situato all’intersezione tra via Milano e via Paolo Corazzi, definito nella nota un punto strategico per l’ingresso nella città.

Già da tempo, i residenti avevano evidenziato problemi legati al funzionamento dell’impianto semaforico. Fino alla fine del 2023, il semaforo funzionava correttamente, attivandosi solo in presenza di veicoli o pedoni. Tuttavia, da allora, il sistema si attiva inutilmente, bloccando il traffico anche in assenza di motivazioni, causando lunghe code e inutili attese.

Dal febbraio 2024, molti cittadini hanno iniziato a segnalare il problema tramite l’email istituzionale reclami@comune.cremona.it. Nonostante alcuni interventi iniziali, non sono stati riscontrati guasti, secondo quanto riferito dai tecnici Edison.

Nel maggio 2024, l’Assessore Pasquali ha confermato di essere stata informata del problema. Tuttavia, ulteriori solleciti inviati nei mesi di settembre e novembre all’Assessore Zanacchi non hanno ricevuto risposta. La situazione resta dunque invariata, generando non solo disagi al traffico cittadino, ma anche problemi ambientali dovuti alle auto in coda con i motori accesi.

Nell’interrogazione presentata il 16 gennaio 2025, il Consigliere Jane Alquati chiede al Sindaco e agli assessori competenti quali azioni si intendano intraprendere per risolvere definitivamente il malfunzionamento del semaforo e quali siano le tempistiche programmate per l’intervento.

