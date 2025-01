Sul tema dei lavori sul ponte di Po, il Comune di Cremona, fa sapere di essere ancora in attesa di “conoscere gli elementi certi relativi al cronoprogramma dei lavori sull’infrastruttura che collega Cremona a Castelvetro Piacentino”. Come spiega l’assessore alla Mobilità Luca Zanacchi, “facendo seguito alle interlocuzioni delle scorse settimane, questa mattina, i tecnici e l’assessore competente per delega hanno avuto un confronto con la Provincia di Piacenza, titolare del cantiere, per condividere elementi certi legati all’avvio degli interventi. Ad oggi nessun cronoprogramma è stato consegnato all’Ente titolare”.

Nei prossimi giorni l’Amministrazione comunale chiederà un incontro con tutti i soggetti coinvolti per coordinare al meglio i prossimi cantieri che a breve partiranno in città.

