Goggia da favola: vince la discesa libera a Cortina. Terza Brignone

(Adnkronos) – Sabato da sogno per Sofia Goggia. La campionessa azzurra ha vinto la sua 26esima gara in Coppa del Mondo, aggiudicandosi la discesa libera a Cortina d’Ampezzo, sulla leggendaria Olympia delle Tofane (crono finale 1’33″95). La 32enne bergamasca ha preceduto di 42 centesimi la norvegese Kajsa Vickhoff Lie e di 55 l’altra azzurra Federica Brignone. Quarto posto per Lara Gut-Behrami.