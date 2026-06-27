Tra musica, buon cibo e compagnia a Sospiro si fa festa con la Pro Loco

Musica, balli, buona cucina e un intero piazzale allestito tra tavoli e vassoi, ma soprattutto una gran voglia di stare in compagnia.

L’estate è arrivata e con lei, in tutta la provincia, tornano le tanto amate sagre. Lo sanno bene a Sospiro, dove nell’area vicina al campo sportivo è in corso l’attesa festa organizzata, come da tradizione, dalla Pro Loco.

Nelle serate tra il 25 e il 29 giugno va in scena un grande appuntamento fatto di divertimento e spensieratezza. A rendere possibile tutto questo sono decine di giovani e giovanissimi volontari che, rigorosamente in maglia gialla, si danno da fare ogni sera per servire e accogliere un pubblico accorso da tutta la Bassa Cremonese.

“Dalla mattina alla sera ci prepariamo e pensiamo che possa essere una bella iniziativa — spiega Vincenzo Giampà, volontario della Pro Loco —, un bel progetto per stare insieme. La cucina offre tante cose buone: abbiamo il Balaban Burger, per esempio, che è un grande hamburger, e poi si va dai primi ai secondi. Ieri abbiamo preparato gli arrosticini e lunedì ci sarà la nostra specialità, la torta fritta“.

Tante le novità per questo 2026, con al centro, però, il solito spirito di condivisione di sempre. “Incrociamo le dita e poi vediamo — conclude Giampà —. Noi ce la mettiamo tutta per garantire un buon servizio e prodotti di ottima qualità“.

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