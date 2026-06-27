Scomparsa Vittorio Principe: martedì i funerali in Duomo, lunedì si apre la camera ardente

Si terrà in Duomo l’ultimo saluto a Vittorio Principe, storico presidente di ConfCommercio Cremona venuto a mancare dopo una lunga malattia.

Principe, scomparso nelle scorse ore, ha lasciato un profondo vuoto nel mondo economico, sindacale e politico del territorio.

I funerali sono fissati per martedì alle ore 10:00 in Cattedrale.

Per chi volesse, la camera ardente sarà allestita nella giornata di lunedì, presso la casa funeraria di via Mantova, con i seguenti orari di apertura al pubblico: dalle 11:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

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