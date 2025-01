È Michele Bellini, cremonese, 33 anni, l’unico candidato all’elezione del nuovo segretario provinciale della segreteria del Pd. Elezioni rese necessarie dopo le dimissioni di Vittore Soldo, eletto la prima volta a novembre 2018 e riconfermato.

L’obiettivo di questi mesi da parte del Pd era proprio quello di arrivare a una candidatura unitaria. Sarà poi l’assemblea provinciale del Pd a fine gennaio, a eleggere il nuovo segretario provinciale che succederà a Vittore Soldo.

Michele Bellini lavora come consulente politico. In precedenza ha lavorato nella direzione della Scuola di affari internazionali di Sciences Po a Parigi, dove si è specializzato in affari europei e diplomazia economica. Ha contribuito alla fondazione dell’Académie Notre Europe dell’Istituto Jacques Delors e ha organizzato diverse iniziative di cittadinanza attiva rivolte ai giovani. Dal 2021 al 2023 è stato il capo segreteria di Enrico Letta e durante il suo mandato si è occupato anche di innovazioni della partecipazione democratica. Oggi ricopre il ruolo di responsabile politiche europee del Partito democratico della Lombardia e a marzo 2024 ha pubblicato il suo primo libro, Salviamo l’Europa. Otto parole per riscrivere il futuro, edito da Marietti.

