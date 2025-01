Via Gerolamo da Cremona, arteria del cuore cittadino, corridoio del salotto buono all’ombra del Torrazzo, è tappezzata di scritte e graffiti.

Uno spettacolo indecoroso, che non conosce tregua: a chi prova a mettere una pezza cancellando lo scempio con mani di vernice, gli incivili armati di bombolette spray rispondono con nuove scritte, nero su bianco. Le segnalazioni dei residenti, numerose, sono spesso esasperate.

I graffiti accompagnano l’ingresso a scuola dei ragazzi che frequentano l’Istituto Professionale Ala Ponzone Cimino, le famiglie dei piccoli del Sacro Cuore, i giovani della scuola media statale Vida in via San Lorenzo, oltre ad arrivare fin quasi all’ingresso del Museo Archeologico. Anche la parallela via Speciano non è esente da graffiti sui muri.

Nella gallery fotografica mostriamo solo una parte delle scritte: molte altre, comparse in via Gerolamo da Cremona, non risultano pubblicabili.

