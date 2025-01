Teatro Ponchielli da tutto esaurito questa sera per l’inaugurazione della stagione concertistica che vede come protagonista l’Orchestra Filarmonica della Scala diretta dal maestro Lorenzo Viotti, classe 1990, tra i direttori più interessanti e ricercati del panorama internazionale, per la prima volta a Cremona. Il repertorio della serata, la Sinfonia n. 6 ‘Tragica’ di Gustav Malher è una delle più commoventi del compositore austriaco ed è eseguita dall’organico da 100 elementi della Filarmonica, orchestra fondata nel 1982 da Claudio Abbado.

Una serata particolare con tanti cremonesi illustri in sala, sia perchè dà l’avvio alla stagione dei concerti, sia per la prestigiosa presenza del direttore Viotti, festeggiato prima dell’inizio con un brindisi

