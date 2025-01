Il prossimo avvio dei lavori che interesserà il ponte in ferro sul Po tra la città di Cremona e Castelvetro Piacentino continua a far discutere.

La ditta appaltatrice, come confermato dal titolare Paolo Beltrami, ha ipotizzato la possibilità di partire a fine marzo. In attesa dei passaggi amministrativi necessari alla redazione del cronoprogramma definitivo, con ipotesi di limitazione del traffico sul viadotto, a fare i conti con i futuri disagi sono i titolari delle attività nei pressi del ponte. Soprattutto della vicina Castelvetro.

“Va bene che c’è l’autostrada – spiega una negoziante – ma la nostra vicinanza al ponte fa sì che gran parte della clientela sia cremonese”. “Speriamo comunque di superare anche questa”: spiega un’altra esercente, che attende indicazioni ufficiali dalle amministrazioni pubbliche. “Anche in epoca Covid ci siamo dovuti reinventare”.

E se alcuni già temono le chiusure, ricordando seppur con le necessarie e dovute proporzioni quelle dei mesi pandemici, altri preferiscono attendere e toccare con mano la situazione.

“I rinvii all’opera vanno avanti da ormai due anni – racconta una ristoratrice il cui locale affaccia proprio su via Statale -. Quando inizieranno i lavori vedremo cosa accadrà. Proviamo a pensare positivo”.

