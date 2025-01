Sono indette per sabato 22 febbraio il congresso per eleggere il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, ruolo attualmente ricoperto da Stefano Foggetti e precedentemente da Luca Grignani. Si tratta del primo congresso indetto per eleggere il nuovo coordinatore visto che prima erano nomine di fiducia, da regolamento stilato a Roma, i candidati dovranno depositare almeno una settimana prima dunque entro il 15 febbraio la propria candidatura corredata dal programma con il 20% delle firme sul totale degli aventi diritto al voto in città e iscritti al Fratelli d’Italia.

Tra i nomi è certo quello di Luca Grignani ,già coordinatore cittadino che si era dimesso a inizio estate del 2023, dopo 4 anni ai vertici e che ha dato la sua disponibilità a guidare di nuovo la segreteria cittadina, potrebbe essere che si ricandidi Stefano Foggetti attuale coordinatore cittadino anche se non ha ancora sciolto le riserve, mentre il nuovo nome che circola negli ambiente è quello di Matteo Carotti, attualmente consigliere comunale.

