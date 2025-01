La Vanoli ci prova per tre quarti, ma non riesce mai a mettere in difficoltà la Virtus Bologna che si impone 81 a 63. Nonostante il punteggio severo, i biancoblu restano in partita per 35 minuti, dimostrando grinta e determinazione. La nota più positiva della serata arriva da Tariq Owens, autore di una splendida doppia doppia, ma nel complesso la squadra fatica a reggere il confronto con una Virtus profonda e organizzata.

Nomi altisonanti e tanta qualità per la Virtus che parte con Cordinier, Belinelli, Pajola, Grazulis e Polonara, mentre Brotto parte con Willis, Jones, Davis, Dreznjak e Owens. L’avversaria è tosta ma la Vanoli non ha nulla da perdere e ha l’obbligo di giocarsi il tutto per tutto, sfruttando il doppio impegno in Eurolega delle Vu Nere.

La Vanoli si presenta alla Segafredo Arena con un alley-oop di Owens, ma la Virtus mette a segno un parziale di 10 a 0 che spaventa i biancoblu che non pungono dalla distanza (0/4 da tre nei primi 3′). Dopo lo smarrimento iniziale, Cremona ritrova la faccia tosta e soprattutto il ritmo dall’arco per portarsi a un possesso di distanza (14-12) grazie alle triple di Willis e Lacey. Il primo quarto si chiude 23 a 13.

Nel secondo la Virtus dilaga nei primi minuti fino al +14 (27 a 13), ma la Vanoli è viva e risponde con un parziale di 10 a 0 (Willis, Davis e le triple di Jones e Owens) riportandosi in partita fino al -4 (27-23). Se la Virtus non lascia spazio a Willis, marcato a vista dalla difesa delle Vu Nere, è Owens a salire in cattedra con belle giocate su entrambi i lati del parquet. Le squadre rientrano negli spogliatoi sul 41 a 32 per i padroni di casa. Cremona ha in Tariq Owens il miglior terminale offensivo con 9 punti.

Il rientro degli spogliatoi vede Nikolic partire al posto di un non irresistibile Dreznjak che resta seduto in panchina, Davis sbaglia ancora dalla lunetta in una serata storta ai liberi (5/8). Sul +13 Bologna, coach Brotto ferma tutto e prova a cercare contromisure efficace per mettere in difficoltà la Virtus e soprattutto dare una scossa ai suoi, ancora molto contratti di fronte alla fortissima Virtus. Belinelli e compagni restano saldamente avanti sul +11 (54 a 43), a Cremona mancano i canestri dei soliti noti che non riescono ad entrare in partita. C’è un uomo solo a tenere vivi i biancoblu, Tariq Owens che con 16 punti, 6 rimbalzi e 2 stoppate, supportato dal capitano, 8 punti per lui e soprattutto la tripla che chiude il terzo quarto per il -6 sul 61 a 55.

Cremona resta sotto la doppia cifra di vantaggio fino a metà del quarto quando tre erroracci in attacco riportano la gara saldamente nelle mani di Bologna. Lacey mette la tripla della speranza, ma Cordinier e Shengelia si esaltano con giocate su cui la difesa non può fare nulla. Dall’altra parte Cremona sbaglia anche canestri facili e si complica la vita nei momenti in cui potrebbe colmare il gap. Si salva solo Owens autore di una doppia doppia che avrebbe meritato ben altro epilogo, e soprattutto di essere supportato dal resto della squadra. Finisce 81 a 63.

Ora la Vanoli deve buttarsi alle spalle al più presto anche questa partita e pensare alla prossima, perché il vero campionato inizierà con la sfida interna con Scafati si gioca domenica alle 16 al PalaRadi.

Cristina Coppola

© Riproduzione riservata