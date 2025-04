Il Lions Club Campus Universitas Nova, continuando il suo impegno di divulgazione e sensibilizzazione sulle tematiche del Service Nazionale “Autismo e Inclusione”, ha voluto dedicare una serata al tema delle disabilità.

Il presidente del Club Giuseppe Bresciani ha aperto la serata conviviale ringraziando i soci e ospiti, presentando la Presidente dell’Associazione “Condivivere” Tiziana Cappiello, alla guida di questa importante realtà di servizio operativa sul nostro territorio.

Alla serata era presente anche l’Officer Distrettuale, referente della III^ Circoscrizione per il Service Nazionale “Autismo e Inclusione” Giuseppe Guarnieri.

Il Presidente Bresciani ha sottolineato il grande valore della Conviviale, dedicata ad un tema che oggi è di grande attualità e di grande coinvolgimento della società civile nel campo delle disabilità.

E’ poi intervenuta la Presidente Tiziana Cappiello che ha intrattenuto i presenti spiegando le finalità dell’Associazione e tutte le attività svolte, con il supporto e sostegno di specialisti del settore, di collaboratori e volontari formati, professionali e qualificati, nel seguire le persone con disabilità.

Coinvolgente ed emozionante è stata la parte dell’intervento in cui, con l’utilizzo di immagini, la Presidente ha spiegato quanto tutti i soggetti siano emotivamente coinvolti e impegnati per il raggiungimento dell’obiettivo finale di informare, istruire e dare, alle persone disabili, tutte le conoscenze e autonomie per vivere in ambienti sicuri e idonei alle necessità personali.

Il fine ultimo è quello di consentire agli assistiti di avere una vita indipendente, anche lontano dalla famiglia, intrattenendo relazioni, amicizie, festeggiando ricorrenze; svolgendo quindi tutte quelle attività giornaliere in piena autonomia in una propria casa oppure in ambienti condivisi.

Al termine della serata il Presidente Bresciani ha ribadito quanto la presenza e l’impegno dei Lions sia importante per la divulgazione e realizzazione di azioni benefiche a sostegno della società civile.

