Sospendere il progetto di ritorno delle auto in piazza Marconi, almeno finchè non si vedranno i risultati della pedonalizzazione varata dalla precedente amministrazione. Il Gruppo consigliare di Rinnova Soresina (Laura Galbignani, Diego Vairani, Stefania Giovanna Panighetti, Paola Aricò) presenta una mozione dopo l’annuncio dato dalla Giunta Tirloni di voler procedere a ripristinare il passaggio delle auto davanti al municipio.

“Invitiamo l’amministrazione a rinviare tale decisione se non dopo aver verificato gli effetti che ha, sia nella vita sociale che per le attività commerciali, il nuovo assetto urbanistico e viario frutto dell’intervento di rigenerazione urbana terminato nel suo assieme solo nel novembre 2024 con il completamento dei lavori in Piazza Garibaldi”, affermano i consiglieri di minoranza.

“Tale intervento, che peraltro ha un costo di circa 100.000 euro, andrebbe a snaturare l’intero processo di rigenerazione che – avendo creato un unicum tra piazza Marconi e piazza Garibaldi, ha interessato anche i Giardini Federica Galli, l’allargamento e il parcheggio di Via Carducci, il parcheggio di via Gramsci, ed il rifacimento della facciata del Municipio per investimenti pari a quasi 2.000.000 di euro – ha tale valore solo se percepito nel suo insieme.

“La preoccupazione di presunti danni alle attività commerciali, che sicuramente hanno sofferto nel periodo dei lavori in corso, allo stato attuale, non è stata verificata essendo i lavori come sopra accennato, terminati da pochi mesi.

“Così come appare opportuno verificare il presunto disagio ai disabili generato dalla nuova pavimentazione avendo l’opera, appena conclusa, anche come finalità l’abbattimento di barriere architettoniche preesistenti. Opera peraltro collaudata dai tecnici che hanno seguito il progetto.

“Non ultimo – aggiungono i consigieri – si vuole ricordare che un aumento di mobilità veicolare del centro rappresenta un segnale in controtendenza con riferimento al tema ambientale e specificatamente alle emissioni inquinanti…e Soresina ne sa qualcosa!”

Dunque i consiglieri si appellano “al senso di responsabilità dell’attuale amministrazione invitandola a valutare nel suo complesso la problematica, soprattutto dal punto di vista istituzionale dando atto che, solo la comunità, nel tempo, ha titolo a valutare direttamente l’impatto che ha il nuovo assetto urbano sulla qualità della vita dei soresinesi, aprendo in questo senso un dibattito pubblico”. gb

