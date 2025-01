Il centro storico di Soresina è pronto a rifarsi il look: l’amministrazione, guidata dal sindaco Alessandro Tirloni, ha infatti in programma di mettere mano alla viabilità di via e piazza Marconi, adiacenti al municipio, attraverso un progetto ad hoc. La zona tra le principali della cittadina cremonese, oggi rilegata ad area strettamente pedonale, potrebbe presto tornare aperta anche al traffico, seppur con alcune importanti limitazioni.

“Il progetto è ancora in fase di stesura – ha commentato il sindaco Tirloni – però l’indicazione della giunta è appunto la riapertura di piazza Marconi, tramite un percorso ben delimitato in modo che le macchine passino in sicurezza senza creare problemi ai pedoni. All’interno di questo intervento procederemo anche a un rifacimento della pavimentazione, prevedendo delle beole di punta in granito, in modo da poter prevedere un percorso ad alta accessibilità per le persone in carrozzella, ed è la cosa di cui sono più orgoglioso”.



Ad ogni modo, i passaggi burocratici da porre in essere sono ancora diversi; tra questi anche il necessario via libera da parte della sovrintendenza.

Secondo la tabella di marcia, il progetto dovrebbe essere pronto e presentato tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio, con successivo affidamento dei lavori. La cifra complessiva dell’opera si aggira attorno ai 100 mila euro. Oltre alla nuova viabilità di piazza Marconi sono però numerosi i progetti che nei prossimi mesi l’amministrazione comunale vorrebbe intraprendere, anche grazie ad alcuni contributi pubblici.

“Recentemente abbiamo vinto un bando da 400 mila euro per il rifacimento dei solai della scuola primaria – ha affermato a riguardo il primo cittadino – e stiamo interloquendo con la Provincia per poter dare seguito al primo lotto della tangenziale sud, progetto da 4 milioni di euro; abbiamo inoltre manifestato il fabbisogno a Regione Lombardia per poter acquisire le risorse per la ristrutturazione della scuola dell’infanzia ‘Vertua’, per una stima di 3 milioni di euro”.

