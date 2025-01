Ieri a Cremona il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni ha incontrato le rappresentanze di Confcommercio. Erano presenti il presidente Andrea Badioni, il vicepresidente Andrea Stanga e il direttore Stefano Anceschi, “che hanno evidenziato con chiarezza le necessità e le difficoltà del settore“, fa sapere Piloni: “dall’opportunità dei distretti del commercio da sostenere e valorizzare, ai bandi regionali da facilitare; dalle difficoltà del settore, soprattutto nei centri storici, alla necessità di fare rete con le Istituzioni e gli enti locali”.

Un tema importante, quello del commercio, che il gruppo PD ha affrontato e condiviso in Regione Lombardia, anche in sede di discussione di bilancio, dove abbiamo ottenuto l’impegno della giunta a ripristinare le risorse del 2024. “L’obiettivo – sottolinea Piloni – dovrebbe essere quello di promuovere dei veri e propri piani del commercio, per provare a gestire i cambiamenti delle nostre città e dei territori anziché subirli, mettendo al centro la pianificazione per rafforzare la qualità dei nostri centri”.

Il consigliere dem durante l’incontro ha ribadito la sua piena disponibilità nel facilitare le interlocuzioni con Regione e sul territorio, con l’obiettivo di accorciare le distanze.

