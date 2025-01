Il Sindaco Andrea Virgilio ha firmato i decreti di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e dell’Organo di Revisione della Azienda Speciale Comunale “Cremona Solidale”.

Presidente del Cda, composto da cinque membri che rimarranno in carica cinque anni, è Marialuisa Rocca. Con lei Ida Beretta, Mariateresa Magarini, Sergio Morandi e Simone Zani.

L’Organo di Revisione sarà invece presieduto da Giovanni Costa e vedrà come componenti Elisabetta Pasquali e Marco Todeschini.

Entrambi gli Organi saranno convocati nella prima seduta entro i prossimi giorni e si insedieranno ufficialmente alle presenza del Sindaco e dell’Assessore alle Politiche Sociali Marina Della Giovanna.

La scelta operata dal Sindaco tra i 10 candidati per il consiglio di amministrazione e i 12 per l’organo di revisione ha tenuto conto dei curricula e dell’esperienza dei nuovi amministratori, tutti di alto profilo.

“Il nuovo Consiglio di Amministrazione – ha spiegato Virgilio – sarà chiamato a mantenere lo stesso standard elevato di assistenza agli ospiti, mettendo al centro i bisogni della persona ed il suo benessere e, al contempo, affrontare in stretta collaborazione con il Comune di Cremona e la Fondazione Città di Cremona, un percorso di governance finalizzato a migliorare ulteriormente il livello del welfare cittadino, per dare risposte adeguate e puntuali”.

