Svelata la nuova brand identity della Destination Management Organization (DMO) Visit Cremona, quale segno tangibile della voglia di affermarsi nel panorama turistico nazionale e internazionale. L’evento di presentazione si è tenuto nella sala conferenze del CRIT di Cremona, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni locali e di numerosi operatori del comparto turistico e ha rappresentato l’occasione per scoprire il volto della DMO Visit Cremona che guiderà lo sviluppo turistico dell’intero territorio provinciale. Il risultato è frutto di un lungo lavoro svolto dallo staff della DMO e Nebbia srl, conosciuta e dinamica agenzia di comunicazione cremonese che ha avuto il compito di tradurre le idee e progetti della DMO sotto forma grafica e di strumenti di identità coordinata.

A tal proposito il Destination Manager della DMO, Stefano Soglia, ha precisato che “l’obiettivo della DMO è di mettere a disposizione e condividere con tutti i soggetti partner sul territorio cremonese una serie di strumenti e servizi, a partire da una identità comune (quindi non solo il brand, ma anche immagini e video ad esempio), che rafforzi l’idea di un territorio unico, pur composto da tante anime. La DMO attiverà inoltre un servizio di coordinamento redazionale che possa relazionarsi con le tante realtà pubbliche, private e associative che svolgono un ruolo attivo nel comunicare e promuovere il territorio cremonese verso l’esterno, affinché notizie/post e iniziative possano essere reciprocamente rilanciati sulle varie community di riferimento”.

Ad aprire l’evento, subito dopo il saluto dell’assessore al Turismo Luca Burgazzi, è stato il sindaco di Cremona Andrea Virgilio: “Un territorio – ha dichiarato – è forte se è solida la consapevolezza delle sue eccellenze, delle sue radici e della sua storia. Con questa tappa incominciamo a dare concretezza a un percorso di valorizzazione e attrattività turistica di tutto il territorio provinciale. Il compito del comune capoluogo è valorizzare sé stesso, ma anche sostenere le tante anime e le tante ricchezze espressione di un confine molto più ampio di cui è parte”.

La brand identity della DMO Visit Cremona si inserisce nel Piano operativo 2024-2025 della DMO del territorio provinciale – sostenuto da Camera di Commercio di Cremona, Comune di Cremona in collaborazione con Provincia di Cremona, Comune di Crema Comune di Soncino, Comune di Casalmaggiore e coordinato da REI Reindustria Innovazione, che prevede un’attenzione particolare per la promozione e la commercializzazione di alcuni aspetti prioritari per il territorio, quali la musica, la liuteria e il cicloturismo.

Durante l’incontro del CRIT è stata inoltre presentata la campagna di affissioni prevista sul territorio per la prossima primavera e la partecipazione della DMO alla BIT di Milano 2025, uno degli appuntamenti più importanti per il settore del turismo, in programma dal 9 all’11 febbraio. Si è trattato di una significativa opportunità per la DMO e dei suoi partner commerciali per mettere in luce le eccellenze del territorio cremonese e per attrarre nuove opportunità di sviluppo.

