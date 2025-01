Sta facendo discutere tra i passanti l’intervento di taglio degli alberi in via Bergamo, di fronte a via Crema. Proprio qui, sulla scarpata di proprietà Rfi, alcune piante ad alto fusto erano cadute nel corso del forte temporale dello scorso agosto. Da allora il Comune aveva imposto un monitoraggio puntale dello stato di salute delle piante da cui è emersa la pericolosità di alcune di esse. Nasce da qui l’intervento di oggi, come spiega l’assessore all’Ambiente Simona Pasquali: “Naturalmente questi abbattimenti dovranno essere compensati con altre piantumazioni, in loco oppure in altre aree della città, che saranno concordate con gli uffici comunali”. Particolari preoccupazioni in quella zona erano destati dalle robinie, presenti in quantità, insieme a cedri ed altre essenze.

