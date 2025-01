“Cremona Cresce” è lo slogan che caratterizza la cartellonistica che da pochi giorni l’amministrazione comunale sta posando attorno ai numerosi cantieri che costellano la città. Si tratta dei progetti di riqualificazione che cambieranno il volto della città, in parte sostenuti dai fondi ottenuti dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) ma non solo. Una modalità di comunicazione individuata per fare in modo che i cittadini conoscano meglio le tempistiche e quanto viene realizzato. I cartelli infatti, contraddistinti da colori diversi, riportano in alto, a destra, la data d’inizio e fine dei lavori, mentre nella parte sottostante compare una breve descrizione delle opere in corso.

Questa cartellonisica è già presente al cantiere per la riqualificazione di Palazzo Duemiglia, degli alloggi comunali di via Vecchia, del piazzale Atleti Azzurri d’Italia e degli impianti sportivi al Po, per la costruzione nel nuovo Polo dell’Infanzia di via dei Classici, per gli interventi all’ex fornace Frazzi (Forno grande e Forno piccolo), per l’adeguamento sismico delle scuole primarie di secondo grado “Virgilio” in via Trebbia e “Anna Frank” in via Novati.

Sono in fase di elaborazione quelli per il cantiere antiallagamento al sottopasso di via Bergamo, per la riconfigurazione della viabilità intorno alla rotatoria di largo Moreni e la sistemazione della viabilità di via al Porto e di largo Marinai d’Italia: questi ultimi due partiranno a breve.

© Riproduzione riservata