Poco più di 55 reati ogni 10mila abitanti denunciati in media nei quattro anni 2020/2023, in provincia di Cremona. La nostra città si trova a metà della classifica sulla mappa dei capoluoghi lombardi stilata dal ministero dell’Interno in base a questo parametro.

A livello regionale la percezione di maggiore insicurezza manifestata da molti cittadini è in buona parte confermata dai dati ministeriali. Nei quattro anni considerati, il numero totale dei delitti è passato da circa 337mila a oltre 456mila.

E se gli omicidi vedono un calo costante, lo stesso non si può dire di furti, rapine e danneggiamenti. La microcriminalità, insomma, è un problema reale. Milano è la città con più reati d’Italia. Triste primato, confermato peraltro perché i dati del Ministero dell’interno hanno eletto per il settimo anno di fila il capoluogo lombardo come la provincia con più reati denunciati a livello nazionale.

Dietro a Milano, ci sono Pavia, poi Bergamo che ha il primato di furti in casa ed il picco della rapine. Segue Brescia, dove si registra un boom di reati informatici.

