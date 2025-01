Nuovo appuntamento con “I gioielli sotto casa”, il programma di Piero Brazzale che ogni settimana esplora angoli affascinanti e ricchi di storia del nord Italia. Giovedì 23 gennaio, alle ore 20:30 su CR1, canale 19, il viaggio arriverà in Trentino per svelare i segreti di una delle fortezze più imponenti della regione: Castel Beseno.

A pochi chilometri da Trento e Rovereto, Castel Beseno domina il paesaggio dalla sommità del colle omonimo, con una vista mozzafiato sulla Vallagarina. Il castello, il più vasto complesso fortificato del Trentino, riveste un’importanza strategica fin dal Medioevo, essendo situato lungo le antiche vie di comunicazione tra l’Impero Germanico e la penisola italiana.

Venne completamente ristrutturato nel Cinquecento, assumendo l’attuale aspetto che oggi incanta visitatori da ogni parte del mondo. Le possenti mura, il campo dei tornei e il camminamento di ronda evocano un passato fatto di battaglie, strategie militari e vita di corte.

Castel Beseno è stato testimone di eventi cruciali, come la famosa battaglia di Calliano del 1487. In questa sanguinosa contesa, le truppe tirolesi inflissero una pesante sconfitta all’esercito veneziano guidato dal condottiero Roberto da Sanseverino, che perse la vita in combattimento.

Passeggiare per Castel Beseno significa vivere un viaggio nel tempo. Si può percorrere il camminamento di ronda, accedere alla Porta Scura o ammirare la vista sulla valle dell’Adige e sugli altipiani cimbri. Gli appassionati di storia militare possono indossare e maneggiare armi storiche, scoprendo le tecniche di combattimento tra il XV e il XVII secolo.

Oltre alla sua importanza storica, Castel Beseno è oggi un vivace centro culturale. Ogni anno ospita mostre temporanee, spettacoli, rievocazioni storiche ed eventi che celebrano la vita medievale e rinascimentale. L’atmosfera unica del castello si presta anche a momenti di svago, come passeggiate nei suoi vasti giardini, accessibili anche agli amici a quattro zampe, purché al guinzaglio. Un viaggio da non perdere per gli amanti della storia, della cultura e delle meraviglie del nostro territorio.

© Riproduzione riservata