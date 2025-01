Maltempo, Ciciliano “Catania realtà fragile e serve prevenzione”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Catania è una realtà molto importante e fragile come tante altre realtà. È giusto tenere in debita considerazione la fragilità del territorio ed è importante fare attività di prevenzione. Da questo punto di vista le strutture operative della Protezione civile locale sono già intervenute e interverranno per la governance di questi fenomeni”. A dirlo è il capo dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, che parla dell’emergenza maltempo dei giorni scorsi nel catanese a margine del rinnovo, a Caivano, del Consiglio delle bambine e dei bambini insediato lo scorso 20 marzo nell’ambito del programma di riqualificazione del Comune. “Il fenomeno è finito, la situazione è sotto controllo. C’è da fare un’azione di valutazione del danno che rimane in capo agli enti locali ed eventualmente in concorso con lo Stato” spiega Ciciliano che, parlando della fragilità del territorio, porta come esempio “quello che si è verificato in seguito all’ultima mareggiata, con una zona che era già interdetta alla fruizione pubblica ed è crollata”. “Parliamo di zone particolari dal punto di vista geologico – sottolinea il numero uno della Protezione civile -: un intero banco di lava vulcanica che si è solidificata nel corso dei millenni e che per la sua natura risulta più fragile quando viene impattata dalle forze della natura”.

