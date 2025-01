Numerosi incidenti in poche ore nel pomeriggio di mercoledì 22 gennaio, soprattutto sulle strade cremasche. Il più grave alle 17.20 circa sulla statale 235 Serenissima, tra Ombriano e Bagnolo Cremasco. Una donna di 62 anni aveva fatto una passeggiata con il cane lungo la ciclabile e arrivata all’intersezione con la statale, in località Gattolino, ha deciso di attraversare la strada non accorgendosi dell’arrivo da Crema di una Mercedes. L’urto è stato molto forte, la donna è stata catapultata sul cofano della macchina e poi trascinata per una trentina di metri, come ricostruito dai Carabinieri di Bagnolo Cremasco, giunti subito sul posto, perchè avvertiti da chi aveva assistito alla scena, insieme all’automedica del 118 e all’ambulanza della Croce Verde di Crema. Il conducente della Mercedes, un 22enne della zona, ha inizialmente proseguito, ma presto è tornato indietro. Solo per un caso fortuito la donna non è stata investita da altre vetture: in quel momento non sopraggiungevano auto nonostante il traffico fosse abbastanza intenso.

La donna versa in gravi condizioni; nessuna conseguenza invece per il cane, affidato ai famigliari. In supporto ai Carabinieri è intervenuta anche la Polizia Stradale per regolare la viabilità.

Quasi contemporaneamente sul cremonese, a Cicognolo, un’autovettura condotta da un ragazzo di 24 anni si è ribaltata in un campo laterale al rettilineo della sp 33. Sul posto il 118 e l’ambulanza della Padana Soccorso che ha portato l’infortunato in codice giallo all’ospedale di Cremona, mentre i Vigili del Fuoco hanno ripristinato la viabilità della strada.

Altra uscita di strada a Dovera, alle 18.30, quando un 27enne di Rivolta d’Adda alla guida di pick-up si è ribaltato mentre percorreva una strada di arroccamento sulla Paullese in direzione Monte Cremasco – Pandino. Nessun altro mezzo coinvolto, le sue condizioni, che inizialmente sembravano gravi, non sono poi risultate preoccupanti.

Alle 18.42, un altro investimento di pedone, non grave, a Crema, in via Indipendenza.

