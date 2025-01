Anche il Festival di Sanremo 2025 vedrà una imponente partecipazione di autori e compositori cremonesi: da anni ormai diversi talenti nostrani firmano i più grandi successi della musica leggera italiana e sono pronti a farsi sentire anche per l’edizione della kermesse in partenza il prossimo 11 febbraio.

A fare la parte del leone è Davide Simonetta, considerato ormai tra le principali firme italiane: il giovane, originario di Bagnolo Cremasco dove ha anche uno studio di incisione e produzione, figura per ben otto volte nella lista degli autori. Di tre canzoni firma testo e musica, di altre due soltanto la musica. Nel dettaglio: “Dimenticarsi alle 7” di Elodie, “Fango in Paradiso” di Francesca Michielin, “Incoscienti giovani” di Achille Lauro”. Ha invece arrangiato “Viva la vita” di Francesco Gabbani e “Mille vote ancora” di Rocco Hunt. Una canzone di Simonetta ha già vinto il Festival di Sanremo: sua infatti era “Due Vite” di Marco Mengoni. Nel 2024 piazzò al secondo posto “I’ pe’ me, tu pe’ te” di Geolier, e al terzo “Sinceramente” di Annalisa.

Altro cavallo di razza made in Cremona, è il vescovatino Michele Zocca in arte Michelangelo, anch’egli già vincitore di un Sanremo con l’indimenticata “Brividi”. Insieme all’amico Blanco ha scritto testo e musica di “La cura per me” di Giorgia, “Lentamente” di Irama, “Se t’innamori muori” di Noemi. Quest’ultimo brano è stato arrangiato anche dal cremonese Alberto Gazzina, come testimoniato in una storia Instagram pubblicata proprio dalla cantante Noemi.

Non è finita: tra gli autori di Sanremo 2025 c’è anche un altro talento cremasco. Si tratta di Mattia Cerri, che ha scritto la musica di “Demoni” di Emis Killa.

Restano ancora da scoprire i nomi dei direttori di orchestra, e non sono da escludere altre sorprese legate ad artisti della nostra provincia.

Giovanni Rossi

