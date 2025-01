È in programma mercoledì 29 gennaio, dalle 9 alle 17.30, anche nelle filiali Randstad di Cremona, Crema e Casalmaggiore, il Recruiting day nazionale di Randstad, talent company leader nei servizi HR, che ha l’obiettivo di selezionare 1000 nuovi talenti da inserire in aziende sul territorio nazionale.

Un evento aperto a tutte le persone alla ricerca di un impiego – sia per chi si trova alla prima esperienza che per coloro che sono alla ricerca di un nuovo percorso di carriera – in cui i partecipanti avranno l’occasione di incontrare esperti della selezione nella filiale Randstad più vicina e raccontare loro le proprie competenze e i propri obiettivi professionali, usufruire di un check al curriculum e raccogliere suggerimenti utili per prepararsi al meglio ad un colloquio con un potenziale datore di lavoro. Inoltre, i talenti presenti avranno la possibilità di scoprire le opportunità di lavoro disponibili sul territorio e fissare, dopo un primo confronto con i consulenti Randstad, un colloquio conoscitivo con aziende alla ricerca di nuove risorse.

“Il prossimo recruiting day nazionale è un appuntamento pensato per avvicinare e mettere in contatto persone e aziende, ma non solo. E’ anche un’occasione per i talenti di conoscere in modo più dettagliato le opportunità disponibili sul territorio e, allo stesso tempo, di farsi conoscere, in un’intera giornata di networking e consigli per l’orientamento al lavoro – commenta Arnaldo Carignano, Talent Director Randstad -. Che si tratti di persone in cerca della prima occupazione o di profili con maggiore esperienza che vogliono dare una spinta alla propria carriera, questo momento vuole rappresentare per loro l’opportunità di definire al meglio i propri obiettivi e costruire, insieme, un percorso professionale”.

© Riproduzione riservata