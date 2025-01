Fili d’erba nelle crepe. Risposte di speranza: è il titolo del Rapporto su povertà ed esclusione sociale in Italia 2024 di Caritas Italiana. Un documento che contiene i numeri preoccupanti della povertà nel nostro paese (5,7 milioni di persone, quasi un decimo della popolazione italiana, è interessata da povertà assoluta), volti e storie di chi ogni giorno affronta il peso della povertà, ma anche il racconto della rete di accoglienza e di sostegno che si estende in maniera capillare sul territorio nazionale.

Alla presenza di Walter Nanni, responsabile dell’ufficio Studi di Caritas Italiana, sabato 8 febbraio alle ore 9.45 presso il Centro Pastorale di via Sant’Antonio del Fuoco a Cremona, viene presentato il Rapporto su povertà ed esclusione sociale di Caritas. L’evento è organizzato dal Forum Terzo Settore in sinergia con Caritas cremonese e segue l’appuntamento cremasco, in programma venerdì 7 febbraio alle ore 17 in Sala Alessandrini.

A Cremona, l’iniziativa si apre con i saluti istituzionali. A seguire, dalle ore 10, l’intervento di Walter Nanni per presentare il documento di Caritas italiana. Dalle 11, l’affondo sulla situazione delle povertà nel territorio della Diocesi cremonese e la presentazione del progetto in corso di ristrutturazione della Casa dell’Accoglienza, anche opera segno del Giubileo “Pellegrini di speranza”. L’evento è organizzato in collaborazione con Provincia di Cremona, Comune di Cremona, Azienda sociale del Cremonese e Fondazione comunitaria della Provincia di Cremona.

“Le povertà irrompono sulla scena sociale italiana in maniera sempre più evidente, travolgendo certezze e aprendo a nuovi interrogativi – si legge nel Rapporto nazionale – Di fronte a questa emergenza, Caritas Italiana sceglie di farsi portavoce di una risposta coraggiosa e profetica. Non vogliamo offrire solo una fotografia della povertà in Italia, ma intendiamo rilanciare l’invito a guardare oltre le cifre per riconoscere l’umanità ferita che vibra dietro ogni numero. È una chiamata alla solidarietà, alla consapevolezza che ogni piccolo gesto, ogni passo verso l’altro, può fare la differenza”.

“Gli operatori del Terzo settore e i volontari – le parole di Donata Bertoletti, presidente del Forum Terzo Settore – si confondono ogni giorno tra le persone per portare aiuto, con l’obiettivo di collaborare nelle comunità affinché si creino le condizioni perché ogni persona possa accedere alle opportunità per emanciparsi dalla povertà. L’appuntamento dell’8 febbraio sarà utile per una riflessione comune con i partecipanti”.

“La consapevolezza sui dati relativi ai fenomeni di povertà e sulle risorse economiche e progettuali che Caritas cremonese e il territorio stanno mettendo in campo è fondamentale per continuare a promuovere animazione delle comunità e azioni riguardanti l’accompagnamento di persone fragili – dichiara don Pierluigi Codazzi, direttore di Caritas cremonese – In più, nell’anno giubilare, cogliamo l’occasione per condividere il rinnovamento in corso alla Casa dell’Accoglienza. Non un rinnovamento solo strutturale, funzionale ed energetico, ma un rinnovamento delle risposte a fronte delle mutate condizioni sociali del nostro territorio e delle nostre comunità”.

Per partecipare all’evento, occorre compilare l’apposito form al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUKGPxgj5EED0HsENg8aR9J2ilhL28Kz03mkY8slYSLY8bsA/viewform.

© Riproduzione riservata