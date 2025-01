Era ormai risaputo che la Cremonese stava trattando con la Juve Stabia il difensore Francesco Folino, giovane considerato tra le rivelazioni più positive di questa prima parte di stagione di Serie B.

Già nella giornata di ieri i due club avevano trovato un’intesa di massima e oggi il tutto è stato formalizzato, con tanto di comunicato ufficiale della società grigiorossa. Per la Cremo, dopo il portiere Drago e l’esterno Azzi, si tratta del terzo arrivo di questa sessione invernale di mercato.

“U.S. Cremonese comunica – si legge nel comunicato – di aver acquisito a titolo definitivo dalla società S.S. Juve Stabia le prestazioni sportive del calciatore Francesco Folino”.

Nato a Ferrara il 23 gennaio 2002, Folino è un difensore centrale cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’Empoli. Nonostante la giovane età, Folino ha maturato esperienze significative in Serie D (con la Pianese) e in Serie C con la Carrarese e la Juve Stabia. Con i campani ha conquistato la promozione in Serie B al termine della stagione 2023-2024, campionato nel quale, prima del trasferimento in grigiorosso, ha collezionato 16 partite e 3 gol, uno dei quali splendido in rovesciata dal limite dell’area contro il Cittadella.

Folino sarà legato alla Cremonese fino al 30 giugno 2028. Si tratta di un rinforzo importante per il pacchetto difensivo grigiorosso. Il giocatore oggi ha sostenuto il suo primo allenamento agli ordini di mister Stroppa al centro sportivo Arvedi e domenica sarà già disponibile per la partita contro il Modena.

