“La Società di Progetto Brebemi S.p.A., concessionaria dell’A35, ha appreso con sconcerto e sorpresa dell’invio di un documento contenente tra l’altro l’invito al ‘Sig. Pubblico Ministero a valutare i requisiti di assoggettabilità al fallimento e chiederne istanza’ relativamente anche alla scrivente Società, alla sezione fallimentare del Tribunale di Cremona e ad altre autorità competenti”. Lo scrive oggi in una nota la società che gestisce la tratta autostradale Milano – Brescia.

“Tale istanza – continua la nota – è del tutto infondata e denigratoria, in quanto non contiene alcun presupposto, né in fatto né in diritto, idoneo a giustificare una simile richiesta. Al contrario, è da evidenziare che la gestione caratteristica della Società è ampiamente positiva, la situazione finanziaria è solida, con indici di copertura del debito ampiamente soddisfacenti ed in linea con la documentazione finanziaria nonché senza alcuna criticità. Indicatori che peraltro si possono facilmente evincere dalla semplice lettura del bilancio d’esercizio che è pubblicamente disponibile”.

“Al di là dell’evidente sconcerto della Società, l’iniziativa assunta, oltre a essere destituita di qualsivoglia fondamento o giustificazione, risulta nell’immediato gravemente e ingiustamente lesiva dell’immagine e della scrivente. Per tale ragione, Brebemi S.p.A. sta valutando ogni azione, anche giudiziaria, in sede civile e penale, per la tutela dei propri interessi e della propria immagine”.

© Riproduzione riservata