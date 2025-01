Fallimento per le società Stradivaria Spa, Centropadane Spa, Società di Progetto Brebemi Spa; verifica sussistenza danno erariale e azioni conseguenti a tutela dell’interesse

pubblico. Queste le richieste contenute nell’istanza presentata il 22 gennaio da Maria Grazia Bonfante – ex sindaco di Vescovato ed ora consigliere, nonchè attivista sul fronte ambientale – e Ferruccio Rizzi, alla sezione Fallimentare del Tribunale di Cremona, alla procura della Corte dei COnti della Lombardia e all’autorità Anticorruzione Anac.

L’istanza esamina nel dettaglio la situazione finanziaria, soprattutto delle due società cremonesi, Centropadane e Stradivaria, mettendone in rilevo l’accumulo di perdite ormai pluriennali e altre problematiche tra cui, ad esemepio, “l’impossibilità per la Regione di aggiornare il PEF (dell’autostrada Cremona -Mantova di cui Stradivaria è concessionaria, ndr) e l’intervento della Corte dei Conti che le ha impedito di acquistare il progetto definitivo per la somma di € 24.970.681,12 attraverso un accordo per la risoluzione consensuale della convenzione di concessione”, circostanza che “ha portato Stradivaria spa a ricorrere al TAR impugnando gli atti della Regione e ad avviare una causa anche presso il Tribunale Civile di Milano”.

Secondo i ricorrenti, bilanci alla mano, l’accumulo di perdite di Stradivaria ha raggiunto la cifra di 4.409mila euro al 31 dicembre 2023. “Le perdite – si legge – hanno gravato pesantemente sui bilanci di altri enti pubblici anche territoriali con conseguenze per tutti i Comuni ivi rappresentati anche non interessati dall’infrastruttura ipotizzata e mai realizzata”.

Vi sarebbero poi elementi giuridici alla base dell’istanza, ad esempio la mancata realizzazione degli scopi statutari di società a partecipazione pubblica e la mancata dismissione di società partecipate che svolgono funzioni analoghe (in questo caso: Stradivaria e Centropadane srl).

“Visto e considerato tutto quanto premesso – si legge in conclusione – gli scriventi cittadini residenti in Comuni della provincia di Cremona, chiedono, stante la cronicità del gravoso ammontare delle perdite contabilizzate dalle Società Stradivaria Spa, Autostrade Centropadane Spa e Società di progetto Brebemi Spa ()…) considerata la debolezza del controllo analogo e l’incertezza dei provvedimenti assunti e da assumere, alla Spettabile Corte dei Conti e alla Spettabile Autorità Nazionale Anticorruzione di verificare la liceità delle operazioni intraprese dagli organi societari e l’individuazione di eventuali responsabilità di danno erariale a tutela dell’interesse pubblico”. gb

