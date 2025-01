Saba aumenta le tariffe dei parcheggi in piazza Marconi e si passa da 1,80 a 2 euro: l’aumento è dovuto all’adeguamento Istat. Il costo dei parcheggi è aumentato a partire dal 15 gennaio e il Comune ne ha preso atto.

Inizialmente, da adeguamento Istat, la tariffa per le soste brevi di un’ora, doveva essere di 2,10 poi grazie a una trattativa si è arrivati a 2 euro.

Il Comune di Cremona è legato a Saba per un contratto “capestro” frutto del project financing avviato con la giunta Bodini e chiuso durante l’amministrazione Perri. Il contratto scadrà nel 2047. Questo contratto lega l’amministrazione comunale a Saba dopo che si era voluto chiudere ad ogni costo quel buco di piazza Marconi che stava andando troppo per le lunghe per intoppi archeologici e geologici con conseguente ridimensionamento dei posti auto in struttura.

Spina nel costato dell’amministrazione Galimberti e ora dell’amministrazione Virgilio, il comune da anni sta lavorando per dare l’addio a Saba, obiettivo infatti quello di avere un gestore unico, in questo caso Aem che controlli tutti i parcheggi. Ci sono trattative in corso; oltre al parcheggio interrato di piazza Marconi Saba controlla la quasi totalità degli stalli a raso di pregio in centro complessivamente di oltre cinquecento posti auto.

