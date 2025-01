Il Consorzio Agrario di Cremona e Mesak Srl, società specializzata in assistenza e consulenza in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di Darfo Boario Terme (BS), annunciano una collaborazione per offrire corsi di formazione con teoria e pratica in un’unica sede comoda per i partecipanti.

A partire da gennaio 2025, infatti, parte dei corsi organizzati da Mesak Srl si terranno presso gli spazi del Servizio Macchine del Consorzio Agrario di Cremona, situato in Via delle Vigne 210, a Cremona. Questa sinergia permetterà agli agricoltori di seguire sia la parte teorica che quella pratica in un’unica sede, consolidando le competenze apprese in modo più efficace eliminando i trasferimenti tra luoghi diversi.

Il ricco calendario di incontri partirà martedì 28 gennaio 2025 con il “Corso Carrelli o Sollevatori Telescopici “, il primo appuntamento di una serie di iniziative che offriranno ai partecipanti una formazione completa e accessibile direttamente sul campo.

Per iscrizioni e ulteriori informazioni, contattare il numero 0364 531339 oppure scrivere alla mail gestioneclienti@mesak.com.

Questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per i professionisti del settore di acquisire competenze pratiche direttamente sul campo, beneficiando dell’esperienza combinata del Consorzio Agrario di Cremona e di Mesak Srl.

