Celebrate questa mattina in San Sebastiano le esequie di Achille Cotrufo, scomparso a 87 anni a Cremona Solidale. Tanti i rappresentanti del mondo sportivo e non solo che hanno voluto stringersi alla famiglia, per rendere l’estremo saluto a una persona che, come ha ricordato don Massimo Calvi nell’omelia, “ricordo in particolare per il suo sorriso cordiale. A me Achille ha sempre riservato tanta cordialità, tanta amicizia, grande disponibilità d’animo persino in questi ultimi tempi in cui era a riposo”.

“E’ stato uno dei personaggi del mondo dello sport che ha fatto tante cose, dall’arbitro di calcio fino alla presidenza del Coni provinciale, ed è sempre riuscito a fare bene, ricco di competenze, di altruismo, una persona generosa. Ha lasciato un segno profondo in tutti noi”, così lo ha ricordato l’ex sindaco Oreste Perri nel saluto finale, subito dopo quello dell’amico Emilio Concari.

Ad accogliere il feretro anche il picchetto d’onore dell’Associazione Carabinieri. “E’ stato un po’ carabinere anche nella fede”, ha aggiunto don Calvi. “Di fronte alla morte, l’unica cosa che ci resta sono i ricordi, ma la parola del Signore ci invita a scoprire molto altro. Tu, Achille, ricordati noi presso il trono di Cristo”.

