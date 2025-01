1.007.885 le persone controllate, 346 arrestati e 3.441 indagati: è questo il primissimo bilancio dell’attività svolta nel 2024 della Polizia Ferroviaria, nel territorio della Regione Lombardia. Numerosi anche i sequestri: 101 armi, di cui 5 da fuoco, 79 da taglio e 17 armi improprie nonché circa g. 220 di cocaina, g. 125 di eroina e oltre 4.000 grammi di hashish.

Durante l’anno sono stati effettuati 45.086 servizi nelle stazioni ferroviarie e impiegate 10.429 pattuglie a bordo treno che hanno permesso di presenziare complessivamente 23.957 convogli ferroviari. Sono stati inoltre predisposti 439 servizi antiborseggio in abiti civili, sia negli scali che sui treni.

Le attività di prevenzione sono state incentivate con un aumento delle giornate straordinarie di controllo del territorio tra cui: 13 “Stazioni Sicure”, finalizzate al contrasto delle attività illecite maggiormente ricorrenti in ambito ferroviario; 11 “Rail Safe Day”, finalizzate a prevenire comportamenti impropri o anomali, spesso causa di investimenti, 10 “Oro Rosso”, finalizzate al contrasto dei furti di rame.

L’attività di contrasto ai furti di rame, che in ambito ferroviario spesso causano ritardi alla circolazione dei treni e consistenti disagi per i viaggiatori, si è tradotta in 246 controlli ai centri di raccolta e recupero metalli, 124 servizi di pattugliamento delle linee ferroviarie ed in 45 servizi di controllo su strada a veicoli sospetti. Tale articolato dispositivo ha consentito l’arresto di 2 soggetti, la denuncia di 10 soggetti nonché la contestazione di 3 sanzioni amministrative per violazione delle norme ambientali per un importo pari a 9.750 euro

Nell’ambito dei controlli delle merci pericolose, sono state effettuate 13 verifiche su circa 105 carri ferroviari, italiani e stranieri. Nessuna irregolarità riscontrate nel corso delle 2 action week dedicate, che si sono affiancate alle ordinarie attività di controllo, svolte dal personale della Specialità.

Inoltre, nel 2024 gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno rintracciato circa 97 persone scomparse, di cui circa 50 minori. Tante le storie a lieto fine e diversi i salvataggi, sia di viaggiatori che, non rispettando le regole di comportamento hanno messo a repentaglio la propria incolumità, nonché di persone colte da malore o aspiranti suicidi.

Diversi gli episodi registrati anche quest’anno, di ragazzi sui binari per giochi e sfide che avrebbero potuto avere conseguenze tragiche. Spesso in questi casi i giovani protagonisti ignorano i pericoli presenti nelle stazioni o sui treni. Per questo la Polizia ferroviaria è da tempo impegnata nelle scuole per promuovere, in particolare tra gli adolescenti, la cultura della sicurezza individuale in ambito ferroviario.

Sono stati oltre 8940 gli studenti raggiunti in 211 incontri organizzati nel corso dell’anno, nell’ambito del progetto di educazione alla legalità, “Train…to be cool”, realizzato in collaborazione con il MIUR e con il supporto scientifico della Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università di Roma La Sapienza. L’iniziativa, dalla sua nascita, nel 2014, ha consentito di raggiungere più di 43.000 studenti in oltre 1.100 incontri.

© Riproduzione riservata