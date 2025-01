Lunedì 27 gennaio inizieranno i lavori di rimozione delle ceppaie presenti in via Genala cui farà subito seguito la messa a dimora di nuove piante. Lo comuncia l’assessore all’Ambiente Simona Pasquali. L’intervento, eseguito da una ditta incaricata da AEM S.p.A. per conto del Comune, si concluderà, fatte salve le condizioni meteorologiche, entro il 31 gennaio. Si inizierà dal tratto che da via Giordano arriva a via Bellini, poi da via Bellini a via Rizzi, infine da via Rizzi e piazza IV Novembre.

In mattinata gli addetti di AEM hanno iniziato a posizionare la segnaletica di divieto di sosta per permettere l’esecuzione in sicurezza dei lavori attesi da tempo dai residenti e che l’Amministrazione aveva già programmato. Con la rimozione delle ceppaie e la contestuale piantumazione di 32 frassini verrà ripristinato il filare lungo via Genala. In questa fase iniziale attorno alle piante saranno messi dei pali di sostegno a protezione delle auto che parcheggiano ai bordi della strada.

“Con questo intervento iniziamo la sistemazione dei filari lungo le vie della città, rimuovendo le ceppaie e, contestualmente, mettendo a dimora nuovi alberi. Si pone così mano al ripristino delle alberature lungo le strade di alcune zone cittadine con indubbi benefici dal punto di vista paesaggistico ed ambientale”, ricorda Pasquali. “Inoltre, come dimostrato da importati studi, piantare più alberi nelle aree urbane contribuisce a limitare l’impatto delle forti ondate di calore che, a causa del cambiamento climatico, caratterizzano sempre più la stagione estiva con evidenti disagi soprattutto per chi abita in città”.

