Australian Open, sfuma sogno Bolelli-Vavassori: vincono Heliovaara-Patten in rimonta

(Adnkronos) – Niente da fare per gli italiani Simone Bolelli e Andrea Vavassori, finalisti l’anno scorso, sono stati battuti anche quest’anno nella finale del torneo di doppio maschile agli Australian Open.

La coppia azzurra, numero 3 Atp, alla terza finale in uno Slam, ha perso subendo la rimonta della coppia, formata dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten, campioni di Wimbledon in carica, e teste di serie numero 6 del seeding australiano, in tre set con il punteggio di 7-6 (18-16), 6-7 (5-7), 3-6 in poco più di tre ore di gioco.