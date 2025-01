Il Life Science è lo studio degli organismi viventi che offre un’ampia comprensione del mondo che ci circonda. La filiera Life Science è da considerarsi strategica nel determinare la resilienza di un Paese a fronte di importanti sfide riguardanti la definizione e l’accessibilità alle cure, la sostenibilità del sistema sanitario (e anche alimentare) a livello nazionale e regionale rispetto al cambiamento demografico (con un’aspettativa di vita media considerevolmente aumentata) e rispetto a eventi imprevedibili e improvvisi come la pandemia recente.

Il progetto Mit del Torriani ha portato le Life Sciences in lingua inglese con una docente madrelingua del Mit, eccellenza nel settore: Grace Young, Senior Student in Chemical and Biological Engineering del Mit. E dunque per le classi quarte e quinte del Torriani Grace ha pensato a una full immersion in chimica e biologia.

“Credo che questa ragazza sia stata un ottimo esempio per i nostri studenti – ha commentato la prof.ssa Lara Rossi – per l’umiltà, la competenza, la serietà e l’impegno con cui ha affrontato anche questo progetto. Nonostante la giovane età ha avuto, e ancora sta avendo, grandi riconoscimenti nel suo settore e credo che ne avrà anche nel futuro, perché il suo approccio è vincente”.

Grace ha lavorato per 2 ore la settimana con 4A e 4C Scienze Applicate tenendo lezioni su genetica e le leggi di Mendel. Le quattro quinte Scienze Applicate con lei hanno affrontato il Dna, la replicazione e la sintesi proteica. La 5A Bio con Grace ha esplorato il mondo delle proteine e la sintesi proteica. Con la 5A Mat Grace si è occupata di cromatografia e delle tecniche cromatografiche.

Ma l’offerta formativa in L2 dell’Istituto tecnologico di via Seminario non finisce qui. Contemporaneamente alle lezioni Mit, anche il primo turno di lezioni con i madrelingua, principalmente nelle quarte e quinte di liceo e istituto tecnico è stato completato. Da poco sono state avviate le lezioni per le classi terze del tecnico, il primo triennio del liceo e le classi quarte e quinte dell’istituto professionale. I docenti esperti coinvolti quest’anno sono Mr Mc Ewen, Mrs Ma, Mrs Perri e Mrs Shani.

Ma non basta, con l’ opportunità offerta dai fondi Pnrr al Torriani si tengono corsi di livello Pet e First per i docenti, con le proff Bianchi (Pet), Banti e Rossi (Fce), e è anche partito un corso di conversazione inglese per gli studenti del biennio. In questo caso il docente esperto è Mr. D’Guerra.

Un’ offerta formativa straordinaria a cui si aggiungono gli ormai consolidati corsi rivolti agli studenti per le certificazioni linguistiche e le Uk Week organizzate in due momenti diversi dell’ anno scolastico.

© Riproduzione riservata