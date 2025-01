Prosegue il corso di Storia dell’arte organizzato dall’ufficio turistico Infopoint by Target Turismo, a cura dello storico dell’arte Luca Maffi. Grazie alla numerosa adesione il corso è stato replicato in orario serale. Durante le lezioni vengono approfonditi i diversi periodi della storia dell’arte con collegamenti e riferimenti all’arte cremonese, passando in rassegna principali monumenti e i protagonisti della pittura e della scultura.

Le lezioni, che si tengono il martedì, sono abbinate ad uscite didattiche durante le quali Maffi illustra il patrimonio storico-artistico cremonese, con approfondimenti e visite inedite.

Domenica 26 gennaio alle ore 15 è in programma una visita guidata interamente dedicata al medioevo: Piazza Duomo, uno spazio pubblico e religioso al servizio del popolo, con la descrizione dell’evoluzione della piazza medievale e cenni di approfondimento sulla quesone romanica e gotica relativamente alla cattedrale, alla loggia dei Militi, al palazzo comunale, senza trascurare l’importanza civica del battstero.

E’ prevista, inoltre, l’apertura straordinaria dei mosaici romanici del camposanto dei canonici con la possibilità di scendere nei locali che li ospitano a fianco della cattedrale sotto il livello della piazza e di scoprire uno dei capolavori più antichi della nostra città.

I mosaici sono accessibili grazie alla collaborazione con Musei Diocesi di Cremona e l’Ufficio Beni Culturali Diocesi di Cremona. La visita è aperta a tutti, si parte alle ore 15 da infopoint in piazza del Comune. Il costo è di euro 13 a persona. Per info e prenotazioni: 379 1165691.

© Riproduzione riservata