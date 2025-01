La provincia di Cremona ha inaugurato venerdì sera i corsi base di formazione per i volontari della protezione civile. Obiettivo, garantire una preparazione tecnica e operativa sempre più solida, in linea con i requisiti stabiliti dalla Regione Lombardia.

Al Teatro Monteverdi si sono radunati i 78 iscritti, per un percorso formativo con il supporto diretto dei tutor, che si concluderà il 9 febbraio con una prova pratica.

“Si tratta del primo step, che tutti devono fare per entrare in protezione civile. Sono tutte persone iscritte nelle organizzazioni di volontariato, nei gruppi comunali, e che per poter diventare operative, devono portare a termine questa formazione di primo livello” racconta Elena Milanesi, responsabile Protezione Civile della Provincia di Cremona.

“La nostra provincia – prosegue Milanesi- ha competenze che vanno dalla pianificazione dei rischi fino all’operatività. Il nostro braccio operativo ovviamente è il nostro volontariato, che è sempre più specializzato. Solitamente facciamo uno o due corsi di volontariato di protezione civile all’anno. Questo è il primo del 2025, poi vedremo se effettivamente ci saranno ancora i numeri per poterlo ripetere.

Domenica avremo un altro corso che è dedicato ai farmacisti, che a loro volta fanno parte del sistema di protezione civile” conclude.

