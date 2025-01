Il portiere della Cremonese Andrea Fulignati ha commentato la gara dello Zini contro il Modena. Ecco le sue dichiarazioni.

Secondo te cos’è mancato rispetto alle ultime partite?

“L’attenzione nel non subire gol, purtroppo ultimamente in casa ci è capitato spesso. Ma nel complesso è un punto guadagnato e che ci dà morale, perché non abbiamo mollato fino alla fine”.

Cos’è successo sulla rete del pareggio di Di Pardo? C’è stata una incomprensione con Ravanelli?

“Premetto di non aver ancora visto il replay. Ho accorciato in avanti e non volevo andare subito sulla palla perché era tra lui e Defrel. Non ho avuto modo di parlare con Ravanelli per chiedergli se era convinto che sarei andato io ad attaccare quel pallone e quindi si è fermato, poi purtroppo è successo che il rimbalzo l’ha fatta arrivare a Di Pardo che ha segnato”.

Rispetto alle ultime uscite sei stato impegnato maggiormente, risultando decisivo. La velocità del Modena in ripartenza vi ha impegnato più del previsto?

“Al di là della classifica il Modena è una squadra con individualità importanti, forse la differenza rispetto alle ultime partite casalinghe sta proprio in questa bravura dei singoli che a campo aperto hanno la possibilità di ripartire. In trasferta abbiamo una situazione diversa e veniamo da un periodo di compattezza, mentre in casa, invece, abbiamo qualche momento negativo in più che ci porta a concedere occasioni o a farci gol da soli. Questo è il dispiacere più grosso, perché poi la squadra crea sempre tanto come avvenuto anche con Sampdoria e Brescia. Dobbiamo lavorare su questo aspetto”.

Credi che sia stato un pareggio giusto? Il Modena è una squadra che si esprime meglio quando ci sono più spazi, confermi?

“Secondo me alla fine sì, anche se abbiamo prodotto una mole di gioco maggiore il Modena ha avuto delle occasioni. In Serie B tutte le squadre riescono ad esprimersi meglio a campo aperto, compresi noi che quando abbiamo la fortuna di trovare partite con grandi spazi riusciamo a fare bene. Questo vale anche per il Modena”.

